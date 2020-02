Bloco ‘Amigos do Rodolfo’ arrasta multidão pelas ruas do Pontal do Peba

As ruas do Pontal do Peba ficaram apertadas nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, quando desfilou mais uma vez o Bloco ‘Amigos do Rodolfo’ que foi às ruas em mais um ano arrastando uma multidão atrás do trio elétrico comandado pelo cantor Ermínio Felix, ex vocalista da banda Bonde do Serrote.

Com milhares de foliões lotando as ruas do povoado, o clima carnavalesco ficou ainda mais festivo quando o bloco ‘Amigos do Rodolfo’, reuniu nativos e turistas num clima de muita animação e alegria, percorrendo as vias públicas com milhares de pessoas que prestigiaram a agremiação por mais um ano.

Eufrásio Dantas, incentivador do bloco que tem o nome do filho Rodolfo, explica que a brincadeira começou com uma reunião de amigos em casa e a coisa foi tomando forma maior a cada ano, tronando-se, hoje, no maior bloco do que desfila em praias do Litoral Sul Alagoano.

“O bloco foi um sucesso e não podemos deixar de agradecer ao Governo do Estado pela segurança que vem garantindo aos foliões do pontal do Peba durante o carnaval, como também ao amigo empresário Dalmo Jr, que esteve conosco participando da festa e garantiu uma parceria mais forte em anos vindouros”, finalizou Eufrásio.