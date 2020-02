Quem vai sair do BBB 20 Lucas, Babu ou Victor Hugo? Veja resultado parcial

O quarto Paredão do BBB20 está formado. Babu, Lucas e Victor Hugo se enfrentam e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil até a próxima terça-feira, 18/2.

Felipe atendeu ao Big Fone na manhã deste domingo e garantiu uma imunidade.

Na sequência Victor Hugo, o Anjo da semana, deu a imunidade para Mari.

Guilherme, líder da semana, indicou direto para a berlinda.

Babu, com nove votos, e Victor Hugo, com quatro, foram para a prova Bate e Volta, com Marcela. A ginecologista levou a melhor na disputa e escapou do Paredão.