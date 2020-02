Prefeitura de Igreja Nova valoriza a prata da casa com apresentações durante o carnaval

A Prefeitura de Igreja Nova segue com a programação dos festejos carnavalescos nesta segunda e terça, 24 e 25 de fevereiro, levando centenas de foliões ao QG do Frevo, montado no centro da cidade, que está localizada no Baixo São Francisco alagoano. Durante todo o período de folia o Bloco Os Caretas sai às ruas, mantendo uma tradição de décadas.

Durante todos os dias além das bandas Valneijós, Xica a Banda, Julinho Porradão, Cannibal, Cazuadinha, entre outras atrações, a prata local tem se apresentado e agradado ao público que chega a partir das 16 horas para prestigiar os shows. No sábado quem se apresentou foi o jovem Daniel Alencar, já neste domingo, 23, a banda Two Love abriu os festejos.

Nesta segunda a festa acontece com Thiaguinho e Banda Novo Esquema abrindo a sequência de shows que contará com Cannibal, Julinho Porradão e Cazuadinha. No último dia do reinado de momo se apresentarão a banda LK que é a prata da casa dando início a festa matinal e na sequência sobem ao palco Farra Mix, Deuses do Swing e Gingado.

