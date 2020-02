Prefeitura de Piaçabuçu mantêm plantão médico no Pontal do Peba nos dias de carnaval

A Prefeitura de Piaçabuçu através da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou cronograma de atendimento médico na Praia do Pontal do Peba, durante os dias de carnaval, visando maior agilidade aos pacientes que necessitarem de atendimento e estabilização de quadro clínico caso precisem de transferência.

Os plantões médicos acontecem de forma paralela no povoado e também na Casa Maternal Mãe Luiz no centro da cidade. De sábado até a segunda-feira, 24, o plantão no Peba ficou sob os cuidados de Dr Yury Falcão e Dra Desyree, estando os dois de plantão no dia 25 de fevereiro na Casa Maternal.

Já na praia o plantão será responsabilidade de Dra Ainda no dia 25, assumindo no dia 26 o plantão da Casa Maternal. Durante os dias de folia no povoado que tem registrado uma grande ocupação, os Bombeiros Civis têm garantido a segurança dos banhistas e zelado por aqueles que estão nas áreas secas, porém de grande movimentação.

Ascomce