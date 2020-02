Secretário de Agricultura de Igreja Nova foi oficialmente desligado do cargo nesta segunda (03)

O ex-secretário de agricultura de Igreja Nova, Aureliano Almeida, foi desligado oficialmente do cargo nesta segunda-feira, 03 de fevereiro, após ser publicada sua portaria de exoneração, dando ciência ao ex-secretário de seu afastamento da pasta administrativa.

A prefeita Vera Dantas não esconde sua gratidão pelo período em que Aureliano foi gestor da agricultura no município. A gestora entende que as escolhas políticas são feitas e com o respeito às diferenças de ideias, sempre é necessário que o diálogo leve ao consenso.

Atendendo a prefeita Vera, diante da entrega da reforma e ampliação da escola e do novo ginásio do Povoado Chinaré, evento que acontecerá na próxima quarta-feira, 05, a partir das 15 horas, o Secretário de Educação, Ricardo Costa, ainda continua no cargo, sendo substituído em breve a pedido do próprio secretário.