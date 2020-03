BBB20: Ivy e Marcela são canceladas na web após rirem de Babu: “Muito gordo”

Sisters estão sendo acusadas de ‘gordofobia’ contra o ator

Babu dormia na sala principal da casa do BBB 20 quando Marcela e Ivy conversavam no sofá, também no mesmo cômodo. Elas olhavam para Babu Santana que estava deitado em frente a elas e riam do participante.

Enquanto observavam o ator dormindo no chão da sala, até que Ivy soltou baixinho: “Muito gordo!”

Isso foi o fator para que internautas no Twitter se revoltassem contra elas:

“Que pessoas HORRÍVEIS“, criticou uma internauta.

Até Marina Ruy Barbosa se manifestou e demonstrou revolta diante da cena: “Não tô acreditando”.

Não é de hoje que Marcela vem se queimando no reality, inclusive, a hashtag #MarcelaMentirosa entrou nos trending topics do Twitter e ela já recebeu mais de 100 mil unfollows em sua conta no Instagram.