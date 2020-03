Medida foi adotada para combater o coronavírus na cidade de Penedo

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola – SEMADA, informa a toda população que o Decreto Municipal Nº 670 está vigente no município e que a Feira Livre do sábado e também a Feirinha da Santa Luzia, no domingo, não serão realizadas.

Em entrevista à rádio Francês FM, na manhã desta sexta (27), o Secretário Manoel Messias Lima (Messias da Filó), tratou de explicar como deverá acontecer para que consumidores possam se abastecer.

A comercialização de alimentos neste final de semana, e também durante o período vigente do decreto, acontecerá de forma moderada. Bancas com feirantes que vendem somente alimentos, e oriundos de Penedo, serão espalhadas em bairros da cidade, seguindo o distanciamento das mesas recomendado pela OMS. O Mercado da Carne também será aberto, mas haverá uma medida que afaste mais os comerciantes, uns dos outros. Já o Pavilhão da Farinha abrirá parcialmente, ou seja, apenas produtos alimentícios como: Queijo, Manteiga, Farinha, Milho…. poderão ser comercializados, lanchonetes e barzinhos estão proibidos de serem abertos naquela localidade.

ALIMENTOS

Tanto no Pavilhão da Farinha, como também nas bancas que serão espalhadas pelos bairros, apenas alimentos poderão ser comercializados. Vendedor que for encontrado negociando algum produto que não seja alimento, poderá ser penalizado.

RECOMENDAÇÕES

A recomendação é que só vá para estes locais, quem realmente precisa comprar, evitando assim que aglomerações que possam prejudicar todo o trabalho preventivo ao COVID-19. Ao retornar para sua residência, tome algumas medidas de higiene, como: Deixar sapatos e roupas na entrada da casa (guardados em um saco e serem postas para lavar); Higienizar às mãos corretamente, se possível tomar banho; Fazer toda higienização dos alimentos comprados; E limpar balcões ou mesas que por ventura serviram de suporte para as compras.

Mais informações você pode encontrar no site oficial da Prefeitura de Penedo, especial sobre o vírus, www.penedo.al.gov.br/covid19.