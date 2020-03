A Prefeitura de Piaçabuçu emitiu um decreto onde decide cancelar a realização dos eventos públicos que estavam agendados para os meses de março e abril de 2020, devido a pandemia do coronavírus COVID-19, confira decreto na íntegra:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional para o novo Coronavírus (COVID – 19), proferida pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

Considerando a Portaria MS/GM n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 19);

Considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, de 11 de março de 2020;

A prefeitura de Piaçabuçu seguindo as orientações do Governo do Estado de Alagoas decide cancelar, como forma de prevenção ao contágio, a realização dos eventos públicos que estavam agendados para os meses de março e abril de 2020.

Para informações adicionais, fica à disposição Ouvidoria Municipal, a Assessoria de Comunicação e o Gabinete do Prefeito pelo telefone (82) 3552 – 1427, ou pelo e-mail <[email protected]>.

DJALMA BELTRÃO

Prefeito de Piaçabuçu