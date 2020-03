Vereador Macaxeira orienta participantes de seu projeto sobre prevenção do COVID-19

Em tempo de crise e prevenção contra o coronavírus (COVID-19), responsavelmente o vereador José Carlos (Macaxeira), que reúne várias crianças e adolescentes em seu projeto ‘Bom de Bola, Bom na Escola’, parou para mostrar aos participantes como devem se higienizar no dia a dia. A

Mais de 100 crianças e adolescentes participam do ‘Bom de Bola, Bom na Escola’, tendo acompanhamento de saúde e atividades esportivas no contraturno escolar. O projeto contempla aqueles que frequentam unidades de ensino pública e as famílias, em sua maioria, vivem em situação de vulnerabilidade social.