O Governo do Estado confirmou na manhã desta quinta-feira, 2, os dois primeiros óbitos em Sergipe por coronavírus (Covid- 19). Trata-se de uma mulher de 61 anos, de Aracaju, com várias comorbidades. Ela foi admitida na UTI do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) em estado grave, vindo a óbito nesta madrugada.

O segundo caso trata-se de um homem de 60 anos, também residente em Aracaju. Ele deu entrada no Hospital Zona Sul na tarde de terça-feira- 31, com quadro de síndrome gripal que se agravou, evoluindo a óbito.

A Secretaria de Estado da Saúde também informa mais um caso confirmado de Coronavírus. É um homem de 66 anos, morador de Aracaju. Ele encontra-se internado em um hospital particular da capital.

Panorama atual

Receberam Alta: 06

Óbitos: 02

Confirmados: 23

Aracaju: 20

Propriá: 02

Nossa Senhora da Glória: 01