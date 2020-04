Verdade ou Mentira que Luísa Sonza disse que agora todos poderiam lhe comer?

Após divulgação do fim do casamento entre Luísa Sonza e o digital influencer, Whindersson Nunes, várias especulações e críticas a cantora estão sendo feitas em redes sociais. Com elas, também algumas fake news que devemos esclarecer ao público.

Uma das mais recentes, mostram um vídeo de Luísa Sonza falando que agora todos poderiam comer ela, relacionando a recente separação, dando a entender que se tratava de sexo, veja o vídeo:

Mas será verdade ou mentira que ela afirmou que todos poderiam “comer ela”?

Mentira! Esse vídeo foi gravado há dois anos e a artista se referia a um prato de um restaurante famoso, o qual levava o seu próprio nome.

Uma chuva de críticas estão atacando a jovem cantora, talvez pelo seu comportamento alternativo, onde estão afirmando que ela foi a causadora da separação, quando isso foi desmentido pelo casal, que reafirmaram outros motivos para a separação.

CONCLUSÃO

Não, Luísa Sonza não afirmou que todos poderiam “comer” ela. O vídeo se tratava de um prato de um restaurante famoso, ao qual a homenageou com o seu nome.