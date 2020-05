Verdade ou Mentira que Maria do Rosário apareceu em foto costurando máscaras em uma máquina sem linha?

Uma imagem está circulando na internet onde mostra supostamente a deputada Maria do Rosário costurando máscaras, para serem doadas a pessoas que necessitam.

Será verdade mesmo que ela cometeu esse garfe?

Fomos investigar e de primeira já encontramos um erro grandioso na imagem, veja a foto montagem:

Primeiramente gostaríamos de salientar que não se trata da deputada Maria do Rosário e sim da ex-deputada por São Paulo, Rita Passos. O post ainda continua no ar:

Ver essa foto no Instagram União e Solidariedade Uma publicação compartilhada por Rita Passos (@ritapassos) em 17 de Abr, 2020 às 4:34 PDT

Veja a foto original:



Sobre não ter o carretel de linha no local que fica na parte superior da máquina, há uma explicação plausível sobre isso.

De acordo com algumas costureiras, as mesmas não usam aquele artifício devido o mesmo enroscar a linha no ato da costura. Outros também alegaram que quando trabalham com carreteis industriais, o objeto não se encaixa no outro.

Para concluir sobre o assunto, na mesma postagem, só que na segunda imagem, mostra o carretel ao lado da máquina, que na primeira imagem não aparece, pois o ângulo não daria para mostrar, veja:

CONCLUSÃO

É Fake News, não se trata da deputada Maria do Rosário e sim da ex-deputada por São Paulo, Rita Passos. Sobre o carretel, o mesmo estava presente, porém não fixado na parte superior da máquina e sim ao lado. Devido ao ângulo da foto ele não apareceu.