A Diocese de Penedo informou, em nota ontem, domingo, 31, dia de Pentecostes, que o quadro do bispo Dom Valério Breda ainda continua grave.

Segundo o comunicado, assinado pelo Padre Daniel do Nascimento, Vigário Geral, o bispo está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neurológica do Hospital Arthur Ramos. Está com estado clínico estável, mas ainda preocupante.

O bispo foi internado no dia 15 de abril, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ainda de acordo com o padre Daniel do Nascimento, Dom Valério continua respirando com auxílio de ventilação mecânica, e está com quadro renal que ainda requer cuidados.

