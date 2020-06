Prefeitura de Penedo adia feriado de Corpus Christi para sexta

O feriado religioso de Corpus Christi celebrado amanhã (quinta-feira, 11 de junho) foi adiado para a sexta-feira, 12, pela Prefeitura de Penedo. A decisão oficializada por meio de ato publicado abaixo, na íntegra, preserva o funcionamento da administração municipal na forma atual, regida pela situação de emergência decorrente da pandemia do Novo Coronavírus.

DECRETO MUNICIPAL Nº 685, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a postergação do feriado de Corpus Christi para o dia 12 de junho de 2020, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Penedo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

D E C R E T A

Art. 1º – Fica postergado o feriado de Corpus Christi para o dia 12 de junho de 2020, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Penedo, preservando-se o expediente administrativo no dia 11 de junho de 2020, nos moldes atualmente organizados, conforme as necessidades decorrentes da situação de emergência em saúde fixada por meio do Decreto n.º 669/2020 e respectivas alterações.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PENEDO, Estado de Alagoas, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte, 384º anos de elevação à categoria de Vila.

MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA

Prefeito Municipal de Penedo-AL

Por DECOM – Prefeitura de Penedo