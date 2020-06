Prefeitura de Piaçabuçu publica nota de esclarecimento sobre suposta medicação vencida

Nota de Esclarecimento sobre a distribuição da medicação Ácido Fólico 5 mg

Prezados (as);

A Central de Abastecimento Farmacêutico vem através deste, esclarecer o fato ocorrido em 09 de junho de 2020 pelo esposo da paciente D.S.F. sobre a dispensação da medicação ÁCIDO FÓLICO 5 MG, alegando que a mesma foi entregue VENCIDA no Povoado Penedinho. A CAF fez o levantamento e detectou que a última vez que efetuou a distribuição desta medicação para alguma UBS foi dia 27 de março de 2020. Entretanto, a medicação foi entregue as Unidades Básicas de Saúde dentro do prazo estabelecido pelo fabricante.

Verificamos ainda com a enfermeira da UBS, onde a mesma relata e afirma que todas as informações constam no prontuário da paciente, visto que na data 07 de abril de 2020 foi entregue a mesma o ácido fólico, sendo orientado a fazer uso do referido medicamento (Ácido Fólico 5 mg) até o dia 30 do referido mês, data esta que seria o vencimento do medicamento o que é preconizado pela a RDC 344/98, onde diz que “Na dispensação, o usuário deve ser alertado quando for dispensado produto com prazo de validade próximo ao seu vencimento”.

Vale ressaltar que não compactuamos com qualquer situação que promova danos à saúde do paciente e repudiamos qualquer tipo de informação que seja passada de maneira contrária as normas preconizadas pelos órgãos fiscalizadores.

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e demais esclarecimentos sobre os fatos.

Atenciosamente,

Katiane Melo Gomes Campos

Coordenadora de Assistência Farmacêutica

CRF 1852