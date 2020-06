Quadrilha junina se apresentará nesta quinta (04) através de live

Um dos eventos mais tradicionais e marcantes do calendário cultural brasileiro, o São João, precisou ter suas festas suspensas ou adiadas em diversos estados do Brasil. No Piauí não foi diferente. Devido às medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PI) vai transmitir lives solidárias com as quadrilhas. Nesta primeira quinta-feira de junho, dia 4, a programação vai ser aberta com a quadrilha Luar do São João.

“Neste mês de junho nossas lives serão dedicadas às festividades de São João, valorizando e apoiando os grupos juninos piauienses, que uma vez por semana, toda quinta-feira, estarão se apresentando no Theatro 4 de Setembro. E nesta quinta, vamos abrir a programação com a quadrilha Luar do São João, a melhor quadrilha do Brasil que é piauiense”, explica o secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo.

A live especial Viva Luar do São João será às 18h e será transmitida pelos canais do YouTube do Grupo Luar do São, Governo do Piauí e TV Garrincha, no Instagram @cultura.pi, @governodopiaui e @luardosaojoao e pelas emissoras de televisão (TV Assembleia e TV Antares).

Assista a live

Fonte: Portal R10