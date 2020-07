Bispo natural de Penedo, Dom Henrique, é entubado e tem dificuldades em respirar

O bispo penedense da Diocese de Palmares (PE), Dom Henrique Soares da Costa, 57 anos, apresentou dificuldade para respirar e queda na oxigenação sanguínea, nesta quinta-feira (16). Por causa do quadro delicado, o religioso precisou ser entubado.

Dom Henrique está desde o último dia 4 internado na UTI do Hospital Memorial São José, no Recife, em tratamento contra a COVID-19. De acordo com a Pastoral da Comunicação (Pascom) de Palmares, o bispo está consciente e seu estado de saúde é considerado estável.

“Ele está sereno e enfrentando este momento com muita espiritualidade. Seguimos pedindo ao Sagrado Coração de Jesus [padroeiro da Diocese de Palmares] que derrame sobre nosso bispo a cura e que ele retorne a seu pastoreio”, afirmou o coordenador diocesano da Pascom, padre Ivanildo Oliveira.

Desde segunda (13), a Diocese de Palmares promove a “Semana de Oração pela recuperação de dom Henrique”. A cada dia uma forania ficou responsável por conduzir momentos de intercessão pela saúde do bispo, das 8h às 12h, com transmissão pela internet.

Fonte: CNBB NE2