ENQUETE: Você é a favor do fim das barreiras sanitárias em Penedo?

Penedo foi uma das primeiras cidades de Alagoas a adotar as barreiras sanitárias nos acessos à cidade.

Em 26 de março, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da SMTT, Polícia Militar e Guarda Patrimonial fixaram barreiras em três locais estratégicos: No Posto Rodoviário do SESI; nas proximidades do acesso ao Povoado Capela e também no Porto das Balsas.

Alguns municípios estão encerrando atividades desses bloqueios sanitários, mesmo vivendo no pico da pandemia do novo coronavírus. Muitos alegam que essas barreiras prejudicam de certa forma o comércio local, que já está bastante prejudicado com a quarentena colocada em prática. Em Penedo, outras pessoas divergem disso e até sugerem um prolongamento delas, pois fez com que o município não tivesse um alto índice de casos confirmados, se comparando a outras cidades com números de habitantes semelhantes.

O site Boa Informação resolveu então realizar esta enquete, vote e dê sua opinião: