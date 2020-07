Penedo não registra novos casos da COVID-19 e tem mais 69 curados

Em boletim epidemiológico deste sábado, 25 de julho, o município de Penedo, através do informe da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que a cidade penedense permanece com 760 novos casos do coronavírus, mesmo número do boletim desta sexta-feira, além disso 69 pessoas foram curadas somando num total de 739.

Penedo ainda tem 119 pacientes monitorados, 03 casos suspeitos, 853 descartados, e continua com 9 óbitos, segundo dados da SESAU.

Os casos por bairros são:

210 Dom Constantino

109 Centro

24 Palmeira Alta

57 Senhor do Bonfim

85 Raimundo Marinho

07 Povoado Capela

07 Povoado Santa Margarida

52 Santo Antônio

147 Santa Luzia

18 Santa Izabel

29 Tabuleiro

03 Santa Cecília

12 Cooperativa