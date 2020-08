Penedo ultrapassa 900 casos de Covid-19

O boletim epidemiológico do primeiro dia útil do mês de agosto de 2020 apresenta um dado preocupante em relação a pandemia do novo coronavírus.

Os dados desta segunda-feira, 03, informam 920 casos confirmados da doença em Penedo, vinte e dois a mais do que o boletim de domingo.

Os dados atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) neste início de semana apontam ainda 47 casos monitorados, dois suspeitos, 934 descartados e 858 curados, além de onze óbitos por Covid-19.

Em Alagoas, já são 62.778 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 54.592 pessoas já curadas da doença responsável por 1.373 mortes em todo o estado, até hoje.

Casos confirmados por localidade de Penedo

O bairro Dom Constantino tem 268 pessoas que testaram positivo para Covid-19, quase o dobro dos 183 registrados no Santa Luzia.

No Centro da cidade são 129 registros, com o bairro Raimundo Marinho se aproximando da marca de 100 casos confirmados, estando em 96 até esta segunda-feira, 03 de agosto.

O bairro Senhor do Bonfim tem 68 pessoas com Covid-19, enquanto que 56 estão localizadas no Santo Antônio, mais 23 no Santa Izabel e quatro no Santa Cecília.

Na zona rural de Penedo, a maior incidência de Covid-19 está na comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros, com 33 casos confirmados, seguido pela Palmeira Alta (24) e dos dois núcleos da Cooperativa (21). No povoado Santa Margarida há oito casos e no Capela são sete.

Por Fernando Vinícius – Jornalista Decom PMP