Piaçabuçu: Loura e Edson Gordo possuem melhores articuladores nas redes sociais

Perguntado numa rápida enquete feita nos stories do Instagram medeiros_al, quem seria o vereador mais atuante de Piaçabuçu as respostas foram as mais variadas, sendo necessário inclusive que pedíssemos a colaboração dos internautas para não partir para o ataque pessoal e saíssemos do foco de apenas medir o grau de interatividade dos eleitores dos pré-candidatos que seguem o perfil.

A vereadora Loura Amaral (PSB), comprovou que dispõe de uma verdadeira tropa de elite para atuar nas redes sociais durante a campanha eleitoral que deve ter as mídias como fator decisivo para a vitória nas urnas.

Já o vereador Edson (MDB), demonstrou que sua equipe também está alinhada com a nova tendência de campanha virtual e a tropa está pronta para entrar em ação dando publicidade às ações do parlamentar nas mídias sociais.

Cabe lembrar que muitos vereadores e assessores pensam que o uso das suas redes sociais se limita às publicações de seus próprios posts. Naquela linha hoje eu fui aqui, hoje estive lá, hoje fiscalizei tal obra, etc… Nem todos percebem, mas acaba resultando num mural exclusivo de divulgação das suas atividades, cuja tendência é ser seguido apenas pelos seus já seguidores e afins. Muito cuidado com isso!