Cidário interrompe agenda de campanha para buscar derrubada de veto em Brasília

O vereador por Igreja Nova, Cidário dos Santos (MDB), juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Maribondo, vereador Hugo Ribeiro (PSD), além da professora Joaninha, líder atuante na busca dos direitos dos professores e outros professores de vários municípios brasileiros, estiveram durante os dias 29 e 30 de setembro em Brasília, onde puderam visitar dezenas de gabinetes de deputados e senadores em busca da derrubada do veto presidencial ao artigo 8º, parágrafo único do PL 1.581/2020.

O artigo vetado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), previa a destinação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério para pagamento aos professores ativos, inativos e pensionistas, na forma de abono, sem incorporação salarial.

Os vereadores entendem que nesse momento de campanha política, ausentar-se de suas bases eleitorais pode não ser o ideal, porém, compreendem mais ainda que nesse momento a ocasião exige deixar de lado uma luta para abraçar uma causa ainda maior que é o sonho dos professores. “Estamos nessa luta desde o início, declinados em fazer valer o direito ao rateio dos precatórios e, não é por conta da campanha que vamos abandonar os professores”, disse o vereador Hugo Ribeiro.

O vereador Cidário que compartilha da mesma opinião, informou que cabe a todos os vereadores lutar por aqueles que confiaram um voto de confiança. “Não importa se estamos em campanha, o que vale é dar continuidade à luta e fazermos o nosso papel. O eleitor confiou em nós em 2016 e nesse momento em que a situação exige nosso compromisso com eles, temos que mostrar que valeu a pena a confiança depositada em nós”, enfatizou Cidário.

Os frutos da viagem a Brasília começam a mostrar um horizonte positivo. Em conversa com o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), os vereadores tiveram uma posição sobre a matéria no qual lhes passou mais confiança. Na tarde desta quarta-feira, 30, Cidário e Hugo também conversaram com os deputados JHC e Artur Lira que colocaram seus gabinetes à disposição dos vereadores e professores alagoanos.