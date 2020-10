Cantoras de Penedo realizam neste sábado (3) a live Forrozão das Amigas

Leilane GB, Sandra Moreno, Maxylene Cruz, Rikiely Souza e Beatriz Barbosa realizaram hoje em Penedo uma super live para entreter os penedenses.

Trata-se do Forrozão das Amigas que será, evidentemente, comandado só pelas mulheres. Um repertório repleto de muito forró das antigas, sertanejo e arrocha é o que espera na noite deste sábado, 01 de outubro, a partir das 18h.

Para assistir basta acessar o Youtube do BoaTV – Boa Informação, se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando a live começar. Confira o link direto da live de hoje:

A apresentação ficará por conta das influenciadoras digitais, Duanna Vasconcelos e Lays Silva.

A transmissão ao vivo também contará com sorteio de brindes para quem estiver assistindo.