SEMS Penedo divulga boletim epidemiológico de quarta-feira (7)

A Secretaria de Saúde de Penedo divulgou nesta quarta-feira, 7 de outubro, o boletim epidemiológico atualizado referente aos números da pandemia de Covid-19 em Penedo.

De acordo com os números recentes, o município atualmente possui 1482 casos confirmados desde o inicio da contabilização do número de pessoas doentes.

Do total de casos confirmados, 1388 já estão curados após passarem pelo período de recuperação.

Além disso, Penedo possui 96 casos monitorados, 1234 descartados, 15 óbitos e 4 casos suspeitos da doença oriunda do novo Coronavírus no município.

Localidades

Os números por localidades mostram que a maior parte dos casos registrados, seguem localizados no Bairro Dom Constantino, com 442. Em seguida está o Bairro Santa Luzia 260 e o Centro da cidade com 215.

Na zona rural, os povoados e Cooperativa e Tabuleiro dos Negros possuem o maior numero de ocorrências com 49 e 46 respectivamente, seguidos pelo Povoado Palmeira Alta agora com 29.

Os números por localidades seguem a seguinte relação:

