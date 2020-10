Sindspem realizará debate com os candidatos a prefeito de Penedo

Debate será transmitido ao vivo pelo Youtube e Facebook do Sindspem.

Com o tema voltado para o Servidor Público, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM promoverá nesta quinta-feira, 05 de novembro, a partir das 19h, um debate com os candidatos: Dr. Tico (Republicanos); Ivana Toledo (Progressistas); Júnior (Cidadania); Nelsinho (PSDB) e Ronaldo Lopes (MDB), que no dia 15 de novembro disputarão o cargo de prefeito da cidade.

Devido à pandemia do coronavírus, o evento será pela internet, através de live nos canais oficiais do sindicato no Youtube e Facebook. Apenas pessoas que irão trabalhar para que tudo isso possa ocorrer, representantes da OAB Penedo, além de um certo número de assessores por candidato, marcaram presença no local do evento.

O Presidente Luís Dantas será o mediador deste debate. Todas as regras serão bem rígidas para que o foco não seja perdido entre candidatos e servidores:

“Haverá sorteio do tema a ser perguntado para tal candidato, assim como sorteio de qual candidato responderá e qual candidato comentará a resposta de seu opositor.” Disse Luís Dantas ao site Boa Informação.

Todos os candidatos confirmaram presença até o momento, exceto o candidato Júnior (Cidadania) que os organizadores ainda não conseguiram entrar em contato com o mesmo.

O intuito é que todos os postulantes ao cargo possam assumir um compromisso em prol dos servidores de Penedo, e também para que os eleitores possam tirar suas próprias conclusões e decidam qual candidato representa o melhor para a cidade a partir do dia 01 de janeiro.

Da Redação do Boa Informação