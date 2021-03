Melhorando a imunidade em tempos de Pandemia

Já faz um ano que só saímos usando máscaras, cobertos de álcool em gel, sem tocar nas pessoas e observando um metro e meio de distância delas, tomando todos os cuidados para não pegarmos o famoso coronavírus. Um ano se passou e ainda não ficou muito claro quem vai ter ou não ter sintomas e qual será a gravidade deles. Mas uma coisa é certa, quem estiver com a imunidade em dia e as vitaminas em dosagem aceitável, muito certamente vai sofrer menos com os sintomas da doença e seus efeitos colaterais, que podem perdurar por semanas e dificultar bastante a vida mesmo dos recém recuperados.

Quem já tinha uma vida de exercícios físicos regulares antes de ser exposto a qualquer vírus pode ter uma resistência melhor às dores e fraquezas que tenha por consequência. Aqueles mais ativos, preocupados com fortalecimento muscular, queima de calorias, equilíbrio, etc, relatam efeitos além da boa forma. São pessoas que mantêm o corpo funcionando em todas as áreas e com performance melhorada do sistema respiratório. Tanto que pessoas com asma, crises frequentes de rinite e sinusite, assim como outros problemas respiratórios, relatam grande melhora desses desconfortos após o início da prática desportiva.

A imunidade baixa pode nos deixar com muito sono, fraqueza e uma sensação profunda de preguiça. Existem alguns suplementos no mercado que podem suavizar ou até eliminar esses sintomas. Entre tantas vitaminas às quais podemos recorrer, pode ficar difícil escolher as melhores ou pagar por tantas das que precisamos mensalmente. Os polivitamínicos vêm em resposta a essa demanda e existem em várias dosagens, que devem ser adequadas às suas necessidades. Eles não devem ser associados à suplementação de vitamina A ou D entre outras, o que pode causar hipervitaminose. Mas bem utilizadas podem ser um grande apoio às boas práticas de alimentação e outros hábitos, beneficiando nestes tempos de pandemia e isolamento. As gestantes e lactantes podem e devem contar com esses aliados, já que podem perder bastantes nutrientes para seus bebês.

A queridinha do momento é a COQ10, também conhecida como ubiquinona, que é um excelente antioxidante e an ingerimos em nozes, leguminosas e proteínas animais mais gordas. Se na sua alimentação ela não é suficiente, você pode encontrar o suplemento em farmácias, lojas de produtos naturais e em várias lojas online. Ela pode estar presente sozinha nas cápsulas ou associadas a outras vitaminas e minerais.

Mais uma coisa que afeta nossa imunidade, e as chances de passar melhor por uma doença, é o nosso nível de vitamina D. O curioso sobre esta vitamina é que somente 10 a 20% da quantidade que necessitamos é obtida através da alimentação e cerca de 80 a 90% é produzida pela nossa pele em contato com os raios solares. Especialmente agora que não temos saído muito de casa, os clubes estão fechados, as pistas de caminhada interditadas, precisamos suplementar essa vitamina tão preciosa, que atua em nossos dentes e ossos, músculos e imunidade. Um médico ou um nutricionista podem ajudar a dosar a quantia necessária.

A dieta low-carb é centro de muitas polêmicas e quando se trata de imunidade em plena pandemia não seria diferente. Enquanto a OMS indicou que se consumisse muitos grãos, aveia, suco de laranja, carboidratos, óleos vegetais e se evitasse banha e carne, a comunidade dos nutricionistas se manifestou parcialmente contra a indicação. A grande questão é que há diversos estudos que mostram que o consumo de carboidratos refinados podem ter efeito negativo no sistema imunológico, além de propiciar inflamações, inclusive no trato respiratório – grande vítima do COVID-19. Os profissionais da nutrição ainda clamam que o ser humano não perde nada com a exclusão ou diminuição da ingestão de carboidratos.

Entre os grupos de risco mais afetados com o coronavírus, se encontram aqueles com diabetes. Os diabéticos têm a mesma probabilidade de pegar COVID-19 que quaisquer outras pessoas. Entretanto, esses pacientes sofrem mais com o covid, pois suas taxas de açúcar no sangue alteram a imunidade. Também demoram mais a reagir ao tratamento, são mais sucessíveis a problemas pulmonares e têm chance aumentada de tromboembolismos. Além da alimentação acompanhada por nutricionistas, podem recorrer à suplementação alimentar por meio da COQ10 e também da maca peruana, que é famosa por controlar o diabetes, ajudar no emagrecimento, diminuir sintomas da menopausa, atuar na estâmina, na fertilidade, prevenir o câncer entre muitos outros benefícios.

A variedade de suplementos e opções de exercícios físicos que podemos fazer em casa durante a quarentena tornam mais fáceis nossas tentativas de ficarmos mais dispostos e saudáveis. E aliados a bons hábitos de sono e de alimentação, podem prevenir ou amenizar os sofrimentos devido aos efeitos colaterais do COVID-19, assim como de outras tantas doenças físicas e mentais que podem nos acometer neste momento tão singular pelo qual estamos passando.