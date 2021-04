Em dia de #TBT lembramos que velhos amigos podem sempre se encontrar

Geralmente nas redes sociais o dia recomendado para usar a hashtag #tbt é quinta-feira. Isso porque o segundo “t” de tbt, refere-se a thursday, que é quinta-feira em português.

Hoje lembramos de velhos amigos do primeiro mandato do ex-prefeito Marcius Beltrão que tem ensaiado pré-candidatura a deputado federal. Falo do próprio ex-prefeito e o então secretário de educação do município ribeirinho, José Carlos Silva, que de lá pra cá se tornou o ‘Carlos da Educação’.

Como citei em minhas recentes andanças, nas rodas de conversa e senadinhos de Penedo, rola forte a dúvida em relação a Carlos ser indicado por Marcius para ocupar um cargo público, após ter fechado compromisso em apoiar o amigo para à Câmara dos Deputados em 2022. Não falei com Carlos nem com Marcius sobre a possibilidade ou veracidade do boato que corre solto.

Mas, como sei que independente de política são amigos, apenas atesto que ‘velhos amigos vão sempre se encontrar’.