Sala de Alerta emite aviso de chuvas fortes até sexta-feira em Alagoas

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu um novo aviso meteorológico, no início da tarde quarta-feira (14), sobre as condições atmosféricas próximas à costa leste do Nordeste, que devem provocar pancadas de chuva intercaladas com períodos de tempo seco em pontos isolados do Agreste, Litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata, durante a noite desta quarta feira, podendo se estender pelo menos até sexta-feira.

Essa chuva pode atingir as outras regiões ambientais do estado, com menor intensidade.

O meteorologista da Semarh, Henrique Mendonça destacou que o novo alerta traz uma atenção especial para a capital. “Devido aos acumulados já registrados nos últimos dias, as atenções ficam voltadas às áreas de encosta de Maceió, pois o solo encontra-se saturado, deixando-o mais instável. A vigência desse novo aviso deve ser pelo menos até a próxima sexta-feira (16)”, explicou.

Essas chuvas previstas, inicialmente, não trazem risco de transbordamento nas principais bacias hidrográficas de Alagoas e também não impactarão nos níveis das lagoas, porém, pancadas intensas poderão provocar alagamentos em áreas vulneráveis com deficiência de drenagem, principalmente em áreas urbanas impermeabilizadas, transbordamento de pequenos riachos e movimentações de massa em áreas de encosta.

É importante ressaltar que como a chuva prevista para estas áreas será localizada, a precisão da localização e intensidade só poderá ser prevista com algumas horas de antecedência, mediante o monitoramento contínuo.

A Sala de Alerta segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento. O acompanhamento da previsão do tempo e do monitoramento dos rios pode ser feito pelo site da Semarh, por meio dos seguintes links: http://www.semarh.al.gov.br/tempo-eclima/previsao e http://www.semarh.al.gov.br/boletim-hidrologico.­