Homem morre após trocar tiros com policiais em São Sebastião

Suspeito estava fugindo de uma abordagem policial, quando foi baleado; uma outra pessoa fugiu

Um homem morreu após trocar tiros com militares, nessa segunda-feira (7), no município de São Sebastião, no interior de Alagoas. O suspeito estava fugindo de uma abordagem policial, quando foi baleado, vindo a óbito em seguida.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito e mais um indivíduo foram avistados em atitude suspeita e, ao empreenderem fuga para fugir da abordagem, atiraram contra os militares, que revidaram a ação. Um dos homens conseguiu fugir, sendo o outro capturado pelos PMs. Com ele, a polícia encontrou uma espingarda, munições, 28 pedras de crack e dois relógios. O suspeito, por sua vez, estava ferido, sendo ele, em seguida, conduzido para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde não resistiu aos ferimentos e morreu . A identidade dele não foi divulgada.

Fonte: Gazetaweb