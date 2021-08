Novo plano de desenvolvimento do turismo avança em Penedo

DECOM PMP

Colocar em prática ações que ampliem o desenvolvimento do turismo, esse é um dos objetivos da gestão Crescendo Com Seu Povo, que investe continuadamente na infraestrutura do município, contribuindo com isso para criação de novos negócios e geração de emprego e renda em Penedo.

Entre as ações está o novo Plano Municipal de Turismo, atualizado a cada quatro anos e que tem o objetivo de colocar em prática projetos que alavanquem o setor.

O tema foi abordado durante a reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo (Contur), com a presença da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) da Prefeitura de Penedo e de empresários locais, realizada na Casa de Aposentadoria nesta terça-feira (17).

Instituições como IFAL, UFAL e SENAC também participaram do encontro.

Diversos temas foram abordados com a consultoria da turismóloga Silvana Barbosa, do Governo de Alagoas, atuando como facilitadora nesse processo, desta vez durante teleconferência realizada no local do encontro.

De acordo com Silvana Barbosa, a importância do plano está em tratar do futuro do turismo em Penedo, buscando principalmente ampliar a atração de turistas para o município com investimentos no potencial turístico de Penedo.

A turismóloga destacou o avanço da cidade na área, com o secretário Pedro Soares focando muito em promover e divulgar Penedo, sendo essa também uma prioridade do Prefeito Ronaldo Lopes.

Os participantes foram divididos em grupos e planejaram ações e tarefas a serem debatidas e que futuramente poderão ser incluídas no novo plano, visando a promoção do turismo.

Uma das ideias apresentadas foi com relação ao fluxo turístico noturno, com atrações noturnas, promoção de feiras culturais e consolidação dos eventos já existentes, e que foram interrompidos por conta da Covid-19.

Também salientou a importância de ser um destino turístico inteligente, o que possibilita a vivência positiva e agradável por parte dos visitantes.

Outro tema abordados foi a realização de um estudo prévio para saber se determinado atrativo turístico da cidade tem potencialidade ou não para se tornar um produto, ou seja se tem potencial para atrair mais turistas.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP