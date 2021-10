Equipe de saúde bucal da Prefeitura de Penedo participa de atualização em lesões orais

Trabalho realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Cesmac também incluiu cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal da cidade de Piaçabuçu

Decom PMP

Cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde que trabalham ma Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo comemoraram o Dia do Dentista com aprendizado e troca de experiências sobre lesões orais, inclusive as decorrentes da Covid-19.

A iniciativa da Coordenação de Saúde Bucal da SEMS Penedo trouxe participantes da Liga de Integração Serviço Ensino e Comunidade ( LAISECO), do Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC).

A atualização profissional direcionada ao pessoal que atual na Estratégia de Saúde Bucal e no Centro de Especialidade Odontológica da Secretaria de Saúde de Penedo também atendeu profissionais que atuam em Piaçabuçu.

O momento foi de aprendizado e troca de experiências sobre lesões orais mais prevalentes em Alagoas e lesões orais associadas ao COVID-19, tendo como objetivo principal a melhoria do atendimento à população, ofertando uma Odontologia não apenas qualificada, mas também humanizada para todos os penedenses.

“A palavra do dia foi gratidão! Gratidão a Deus, que proporciona nossa vida e saúde. Ao nosso secretário Guilherme Lopes, que não mediu esforços para realização do nosso evento e aos profissionais da saúde bucal que têm sede de conhecimento e uma vontade imensa em levar o melhor para nossa comunidade. E um agradecimento especial à Liga de Saúde Pública por ter aceitado o convite e compartilhar seus conhecimentos, ampliando os saberes dos nossos profissionais”, comentou Edilaine Soares, diretora de Saúde Bucal da SEMS Penedo.