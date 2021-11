Os 8 melhores compiladores C ++ IDE grátis para Windows 2022

C ++ é uma linguagem de programação orientada a objetos. Foi criado por Bjarne Stroustrup. As linguagens Simula67 e C são incorporadas a ele.

Vários ambientes de desenvolvimento integrado (IDE) oferecem modelos de código predefinidos para escrever programas C ++. Essas ferramentas formatam automaticamente o código e o recuam. IDEs permitem que você programe seu aplicativo em um período de tempo mais curto. Aqui listamos alguns dos melhores IDE grátis para C ++ para Windows.

Antes disso, um desenvolvedor teria que gastar muito tempo e esforço para criar um aplicativo do zero. Isso ocorre porque os aplicativos de software requerem várias etapas para serem criados. Para executar cada etapa, diferentes pacotes deveriam ser instalados. Era difícil para o desenvolvedor manter.

Assim, os IDEs, ou Ambientes de Desenvolvimento Integrado, permitem que os integrantes da equipe integrem ou combinem esses pacotes essenciais ao desenvolvimento de software, aumentando a produtividade e agilizando o processo de desenvolvimento. Ele simplificou e acelerou o desenvolvimento de software. Eles geralmente contêm algumas funções. Abaixo estão alguns IDEs gratuitos que você pode usar se for um desenvolvedor C ++.

CodeBlocks – Melhor Editor C ++ em geral



O IDE é gratuito e está disponível para C, C ++ e Fortran. Eles são projetados para satisfazer até mesmo os usuários mais exigentes. É totalmente configurável e extremamente flexível. Ele vem com todos os recursos de que você precisa. Este IDE fornece uma aparência consistente em várias plataformas.

O suporte a plug-ins foi integrado a este IDE para aprimorar a experiência do usuário. A funcionalidade pode ser adicionada codificando ou instalando um plugin. Como exemplo, os plug-ins já oferecem recursos de montagem e depuração.

Visual Studio Code – Compilador C ++ IDE grátis para Windows 10

O editor de código aberto mais popular é o Visual Studio Code. A Microsoft o desenvolveu. É compatível com Windows, Linux e Mac. Pesquisando na seção de extensões, você pode encontrar facilmente a extensão Microsoft C / C ++ para C ++. Os trechos de código também podem ser executados usando outra extensão chamada “executor de código”.

Eclipse – Compilador C ++ Gratuito

Um dos principais IDEs para C e C ++ é o Eclipse. Isso é construído na plataforma Eclipse. Ele oferece suporte ao desenvolvimento de projetos e tem uma estrutura administrada. Também existem ferramentas para lidar com o código-fonte. Eles incluem navegadores de definição de macro, dobradura, classificação, etc.

Existem várias plataformas nas quais ele é executado, incluindo Windows, Mac OS X e Linux. A interface do usuário é maravilhosa. Facilita a organização de elementos arrastando e soltando.

Vim – Melhor IDE C ++ para Windows 11

Um editor de texto extremamente personalizável é fornecido por este IDE leve. Qualquer tipo de texto pode ser criado e modificado de forma eficiente. É adicionado como “vi” na maioria dos sistemas Unix e Apple OS X. Este IDE é muito estável. Ele está sendo aprimorado constantemente. Há uma árvore de desfazer com consistência de vários níveis neste IDE.

Os plug-ins estão disponíveis em um sistema abrangente. Os plug-ins suportam vários outros tipos de arquivos e linguagens de programação. Pesquisando e trocando também estão disponíveis. Além disso, ele é integrado a uma variedade de ferramentas. Além disso, ele suporta todas as linguagens de programação, tornando-o conveniente para uma codificação rápida.

Clion – Melhor IDE para C ++

É uma plataforma cruzada C ++ e C ++ IDE e é poderosa. Boost, libc ++ e padrões C ++ contemporâneos também estão incluídos. Além disso, este IDE está muito familiarizado com os códigos. Ele gerencia as rotinas para você, para que você possa se concentrar no que é importante. A refatoração, que fornece a capacidade de renomear símbolos, é um de seus principais recursos. Além disso, o processo de refatoração automatizado deve gerar as alterações necessárias em todo o código corretamente.

GDB / LLDB é usado como backend do depurador integrado para analisar e resolver problemas. Ele também pode se vincular a processos nativos ou depurar remotamente. Na ausência de fontes, analisa a vista de desmontagem.

Além de fornecer uma visão abrangente em linha do seu projeto, você também pode ver os valores das variáveis ​​diretamente no editor durante a depuração. Um frame de pilha também é usado para examinar todas as variáveis ​​de uma função selecionada ao mesmo tempo. Também pode ser usado para analisar o resultado de algumas expressões complexas.

CodeLite – IDE C ++ grátis

O IDE CodeLite é gratuito e de código aberto. As linguagens de programação suportadas incluem C, C ++, PHP e JavaScript. O IDE foi projetado principalmente para desenvolvedores de back-end que trabalham com Node.js. Ele roda em plataformas Windows, Mac OS X e Linux.

Além disso, você tem a opção de desfazer ou refazer a operação. Além de realizar ações básicas de edição, alternar para o modo de tela inteira, ocultar e revelar espaços em branco etc.

Além disso, favoritos podem ser criados e ações de depuração rápidas podem ser executadas. Além disso, você pode habilitar a ferramenta para exibir números de linha definindo as configurações. O preenchimento automático também está integrado à ferramenta. Além disso, o software otimiza as linhas disponíveis ao salvar arquivos. Os marcadores podem ser personalizados e as teclas de atalho podem ser atribuídas. As fontes e cores de fundo também podem ser personalizadas.

Qt Creator – C ++ IDE Windows

Outro ótimo IDE é o QT Creator. Como desenvolvedor C ++, é o mais rápido, fácil e divertido de usar. Um editor de código C ++ de última geração está incluído neste IDE de plataforma cruzada. O software também inclui um designer de GUI, designer de formulários, ferramentas de navegação e muito mais. APIs e bibliotecas são particularmente populares entre os desenvolvedores. Eles são fáceis de usar, abrangentes e bem documentados.

Além disso, inclui um conjunto completo de ferramentas. Essas ferramentas são projetadas para criar um aplicativo e uma interface de usuário uma vez. Eles podem então ser implantados em uma variedade de sistemas operacionais móveis e plataformas de desktop. A melhor parte é que a interface do usuário é intuitiva e ágil. O realce de sintaxe e o preenchimento automático são fornecidos no editor de código. Além de arrastar e soltar a criação da IU, ele também fornece ferramentas visuais de depuração e criação de perfil.

Em suas páginas de documentação, você pode aprender mais sobre a API Qt e bibliotecas.

Dev C ++ – Compilador C para Windows

As linguagens C ++ e C ++ são suportadas por este IDE. Como um compilador, ele usa a porta Mingw do GCC. Executáveis ​​locais são criados, como consoles e GUIs. Além disso, o Cygwin pode ser usado com Dev-C ++.

Este programa apresenta muitos recursos básicos de programação, em oposição aos recursos de programação avançados. A instalação é muito simples, portanto, você pode começar a usá-lo imediatamente. Um dos melhores recursos é a facilidade de uso. É de fácil acesso e tem todas as opções bem organizadas.

Uma variedade de formatos de arquivo de origem comuns podem ser criados e editados com a ferramenta. Os arquivos de cabeçalho também podem ser gerenciados com a ferramenta. Você também pode usar scripts de recursos, como .RC. Seus projetos também podem ser salvos no formato .DEV usual.

Palavras Finais

Para criar aplicativos sem erros e que podem ser mantidos com eficácia, o Top Best Free IDE para C ++ para Windows é a melhor opção. Existem muitos IDEs C ++ disponíveis online, mas nem todos são eficazes. Então, escolha um desta lista. Agora você pode criar aplicativos C ++ no Windows sem esforço.