Adolescente de Porto Real do Colégio homenageia guarnição policial com cesta natalina

O adolescente Daniel Canabrava, de 16 anos, morador do Conjunto Dioclécio Reis no município de Porto Real do Colégio, cidade ribeirinha de Alagoas que faz fronteira com o Estado de Sergipe, há muito tempo não esconde sua admiração pela Polícia, sendo fã declarado dos profissionais da segurança pública.

Neste sábado, 11 de dezembro, o adolescente reuniu suas economias e montou uma cesta natalina para presentear a guarnição da Polícia Militar plantonista. Ele recebeu na ocasião a visita do Sargento S. Silva, Cabo Nascimento e da Soldado V. Carvalho que com muita alegria agradeceram ao adolescente pelo carinho e admiração pelos policiais e pela corporação.