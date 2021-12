Superintendência de Iluminação Pública de Penedo faz 2.651 serviços em menos de 5 meses

SIPE agiliza o atendimento das demandas da população e tem projetos para ampliar rede, com mais eficiência energética

Decom PMP

Uma das inovações do Prefeito Ronaldo Lopes na administração do município foi a criação da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), setor a cargo de Ricardo Araújo, ex-secretário municipal de Agricultura e ex-gestor da SMTT.

Em menos de 5 meses, a SIPE alcança resultados que comprovam o acerto da decisão. Do início do mês de agosto até o final de novembro, foram realizados 2.651 atendimentos, ou seja, serviços de reparo ou instalação de equipamentos em pontos de iluminação pública.

O trabalho realizado nas ruas da cidade e também na zona rural avança para novos investimentos, principalmente a ampliação da rede e a substituição de luminárias por lâmpadas de LED, mais econômicas, com melhor luminosidade e maior durabilidade.

O projeto de melhorar a eficiência energética nas vias públicas e repartições da Prefeitura de Penedo tem apoio do CIGIP (Consórcio para Gestão de Energia e Serviços Públicos).

A adesão do município ao CIGIP, outra iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes, gera mais agilidade ao trabalho da SIPE que tem projeto encaminhado para ampliar a rede de iluminação pública, com lâmpadas de LED, da Rodovia Mario Freire Leahy, do bairro Senhor do Bonfim até o acesso à Rodovia Euclides Idalino, nas imediações da sede da SMTT.

Ricardo Araújo informa ainda que a SIPE atenderá no próximo ano as ruas 15 de novembro, Dr. Carlos Martins (popular Beco do Hospital), Ulisses Batinga, São José e outras da cidade e da zona rural com mais eficiência energética, benefício gerado com recursos da COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública).

Em Penedo, são mais de oito mil pontos de iluminação pública, serviço que necessita de investimentos que geram economia, ação fundamental devido a crise hídrica instalada no Brasil, país que depende principalmente da energia gerada por hidrelétricas, apesar do reconhecido potencial para uso de energia limpa e renovável (solar e eólica).

Por Fernando Vinícius