Bitcoin atinge taxa de hash máxima da história

Nós estamos acostumados a ver grandes altas nos valores do bitcoin (BTC), mas outra métrica sobre a criptomoeda bateu um recorde neste domingo (2). A taxa de hash da rede de mineração atingiu sua máxima história, com 203,5 exahashes por segundo.

A hashrate ou taxa de hash é o poder computacional das máquinas dedicadas a minerar bitcoin e verificar transações na rede. Quanto maior ela é, mais segura e forte é a rede da moeda digital.

A taxa de hash do bitcoin chegou a 203,5 exahashes por segundo no domingo, caindo para 189 na manhã de segunda (3). O recorde anterior era de abril de 2021, com mais de 190 exahashes por segundo.

Um hash é um cálculo criptográfico; o número de 203,5 exahashes por segundo, portanto, quer dizer que a rede pode processar 203,5 quintilhões (!) de cálculos por segundo. Um quintilhão tem 18 zeros.

O marco veio um dia antes de o bitcoin completar 13 anos — o código aberto que serviu de base para a moeda digital foi publicado em 3 de janeiro de 2009.

Medidas da China derrubaram taxa de hash

O que aconteceu entre o recorde de abril de 2021 e o de janeiro de 2022? A China iniciou uma ofensiva contra as mineradoras de criptomoeda.

Até então, o país concentrava cerca de 46% da capacidade de computação necessária para o bitcoin. Uma grande fatia, mas menor do que os 75% de 2019.

Entre os motivos pelos quais mineradores procuravam a China estão a energia e o hardware mais baratos. Só que o governo se deu conta de que o dinheiro ganho com a atividade não ficava por lá. Além disso, o consumo prejudicava as metas climáticas.

Fonte: https://tecnoblog.net/