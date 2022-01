Primeira Feira Literária de Penedo será realizada em abril

FliPenedo é mais um grande evento no calendário cultural que também incentiva produção de estudantes e o trabalho de autores penedenses

Decom PMP

Penedo tem mais um grande evento inserido no calendário cultural da cidade pronta para sediar festivais e congressos de grande porte. O mais novo atrativo turístico é a FliPenedo, marca da Feira Literária que faz sua estreia no próximo mês de abril.

A realização da 1ª Feira Literária de Penedo foi tema de reunião realizada nesta segunda-feira, 17, entre o Prefeito Ronaldo Lopes, a Secretária Municipal de Cultura, Aliny Costa; a Superintendente do GAPRE, Martha Martyres; o jornalista e escritor Maurício Melo Júnior; o ator e produtor cultural Chico de Assis; e o Superintende Municipal de Lazer, Cultura e Eventos, Marcos Muniz.

O encontro definiu a data da 1ª FliPenedo (28,29 e 30 de abril), a disponibilidade de espaços públicos revitalizados pela Prefeitura de Penedo para o evento e a inclusão de estudantes no projeto que incentivará a produção de trabalhos literários na rede pública.

A Feira Literária de Penedo tem apoio do Governo de Alagoas e também servirá como oportunidade para a troca de conhecimentos, intercâmbio cultural entre autores locais e de Alagoas com escritores de outros estados que serão convidados para a FliPenedo.

Outro tema em pauta é a possibilidade do relançamento de obras de autores penedenses renomados, entre eles o poeta Sabino Romariz, assim como a publicação de obras inéditas no projeto que terá a participação direta da Secretaria Municipal de Educação, da APLACC (Academia Penedense de Letras, Artes, Cultura e Ciência) e da Fundação Casa do Penedo.

Texto e fotos Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP