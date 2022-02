Prefeito Ronaldo Lopes entrega nova viatura para SMTT Penedo

Veículo adquirido com recursos próprios do município

Decom PMP

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo recebeu nesta quarta-feira, 02, mais um investimento da gestão Ronaldo Lopes.

O órgão responsável por orientar e fiscalizar o trânsito ganhou um veículo novo, equipamento adquirido com recursos próprios do governo que melhora as condições de trabalho dos servidores e organiza a cidade em benefício de todos.

A solenidade realizada na manhã de hoje foi o segundo ponto da extensa agenda de trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes, jornada iniciada ainda em sua casa e com primeira ação nas ruas realizada na Praça Clementino do Monte.

Ronaldo Lopes acompanhou o andamento das obras no espaço público que está sendo recuperado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), trabalho feito com recursos próprios da administração que investe no patrimônio da população.

A gestão Crescendo Com Seu Povo também cuida da zona rural, onde a manutenção e recuperação de estradas acontece de forma inédita, com soluções definitivas para problemas antigos, entre eles a construção de pontes com estrutura de concreto.

As obras em curso são visitadas regularmente por Ronaldo Lopes e equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), inspeções das ações desenvolvidas em parceria com o governo de Alagoas.

O apoio da gestão estadual também ocorre na cidade, onde obras estruturantes tornam o tráfego de veículos mais tranquilo e ordenado, melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte