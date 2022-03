Renan Filho destaca Guilherme Lopes como representante de Penedo na Assembleia Legislativa

“Penedo precisa mesmo ter um representante na Assembleia Legislativa. E se Deus quiser, e o povo também, esse representante será Guilherme Lopes”, afirma o Governador Renan Filho sobre a oportunidade da retomada do espaço político que se estende para todo o Baixo São Francisco.

A necessidade de fortalecer a representatividade do povo ribeirinho na ALE foi dita em Penedo nesta terça-feira, 22, durante a inauguração de obras e assinatura de ordens de serviços para mais investimentos na região.

A agenda de trabalho de Renan Filho reuniu penedenses com autoridades e moradores de Piaçabuçu, Igreja Nova e Porto Real do Colégio no evento em que Guilherme Lopes anunciou seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Saúde a partir do dia 02 deste mês.

“Quero trazer o protagonismo de volta para Penedo”, disse Guilherme sobre o projeto de sua pré-candidatura a deputado estadual, aplaudido pelo público que acompanhou a solenidade do princípio ao fim.

Estratégico e dinâmico, Guilherme está conquistando a simpatia e a confiança dos ribeirinhos, seguindo os passos de seu avô, Dr. Hélio Lopes, que fez história na política e na saúde dos alagoanos como médico e gestor de alto nível na Prefeitura de Penedo, na Secretaria Estadual de Saúde, na Santa Casa de Penedo e no Lifal.

