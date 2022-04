5 maneiras de corrigir problemas lentos do Google Chrome no Android 12

O Chrome é um dos navegadores preferidos em todas as plataformas, incluindo Android, Windows, iOS, etc. O navegador é rápido e a página que você está navegando será aberta rapidamente. No entanto, recentemente, muitos usuários relataram enfrentar problemas lentos do Google Chrome no Android 12. Se você achar o Google Chrome lento no seu smartphone Android 12 e estiver procurando uma solução alternativa para corrigi-lo, este artigo o ajudará.

Corrigir problemas lentos do Google Chrome no Android 12

Abaixo está o guia passo a passo para ajudar a corrigir problemas lentos do Google Chrome no Android 12.

Fechar abas não utilizadas

Se o Google Chrome no Android 12 estiver lento, tente fechar todas as guias não utilizadas no navegador. As guias não utilizadas no navegador consomem não apenas RAM, mas também seus dados. Por causa de várias guias não utilizadas abertas no Google Chrome, você pode achar isso lento. Você deve tentar fechar todas as guias não utilizadas no Google Chrome para corrigir problemas lentos do Google Chrome no Android 12.

Você também pode achar o Google Chrome lento devido a atualizações pendentes. Você deve atualizar o Google Chrome para a versão mais recente para corrigir os problemas de lentidão. Você pode atualizar o Google Chrome em seu telefone seguindo as etapas abaixo-

Abra o Gaveta de aplicativos, e, na lista de aplicativos, toque em Loja de jogos para abri-lo.

e, na lista de aplicativos, toque em para abri-lo. No Loja de jogos procurar por Google Chrome e toque nele.

procurar por e toque nele. Agora, se você ver o Atualizar botão, isso significa que você não está executando a versão mais recente do Google Chrome. Toque em Atualizar para atualizar o navegador. Se você não vê o Atualizar botão, isso significa que você já está na versão mais recente.

A atualização do Google Chrome provavelmente deve corrigir o problema e, se não resolver, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Ativar o modo Lite

A ativação do modo Lite também pode corrigir os problemas lentos do Google Chrome no Android 12. Para ativar o modo LIte, siga as etapas abaixo-

Aberto Google Chrome no seu dispositivo Android.

no seu dispositivo Android. Toque na opção de três elipses no canto superior direito da tela e, no menu que se abre, toque em Definições. Aqui, procure Modo Lite e toque nele.

Ative a alternância para Modo Lite.

Ativar página de pré-carregamento

O algoritmo do Google é bastante eficiente em prever o que você fará a seguir. Com a ajuda desse algoritmo, o navegador Google Chrome pode prever qual site você acessará e pré-carregá-lo antes mesmo de acessá-lo. Você pode ativar a página de pré-carregamento para tornar o Google Chrome mais rápido para seu dispositivo Android 12. Se você deseja ativar a página de pré-carregamento no seu telefone Android, siga as etapas abaixo-

Abra o Gaveta de aplicativos e toque em Google Chrome para abri-lo.

e toque em para abri-lo. Agora no Google Chrome, toque na opção de três elipses que você encontrará no canto superior direito da tela.

Agora, no menu que se abre, clique em toque em Definições.

No Definições janela, procure e toque em Privacidade e segurança.

Aqui, toque em Pré-carregar páginas opção e selecione Pré-carregamento padrão.

Limpar cache do navegador

Se você ainda achar o Google Chrome lento, tente limpar o cache do navegador. Os dados em cache ajudam a tornar a atividade mais rápida. No entanto, esses dados armazenados em cache geralmente podem ser a razão pela qual o Google Chrome está lento. Tente limpar o cache do Google Chrome para corrigir problemas lentos do Google Chrome no Android 12. Para limpar o cache do navegador, siga as etapas abaixo-

Toque e segure Google Chrome no Gaveta de aplicativos e toque em Informações do aplicativo ou eu ícone.

no e toque em ou ícone. No Informações do aplicativo janela, toque em Armazenar.

A seguir, toque em Limpar cache para limpar o cache do navegador.

Palavras finais

Se o Google Chrome for muito lento no Android 12, seguir as etapas acima ajudará a corrigir o problema. Você pode seguir as etapas deste artigo para ajudar a corrigir problemas lentos do Google Chrome no Android 12.

