3 maneiras de redefinir com força/suave Samsung Galaxy Tab S8/S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 é o novo tablet Android lançado pela Samsung sob sua linha principal da série Tab S. O Tab foi lançado ao lado de outros dois modelos, incluindo o Tab S8+ e o Tab S8 Ultra, enquanto o Tab S8 é o básico. O Tab S8 vem com One UI rodando no Android 12, e os usuários são menos esperados para enfrentar bugs em seu tablet. No entanto, se algum bug for encontrado ou algo der errado, ele poderá ser facilmente corrigido por soft/hard reset.

A redefinição suave / forçada do Tab S8 é fácil, semelhante à de outros tablets da série Galaxy S. No entanto, se você não sabe como fazê-lo, não há com o que se preocupar.

Como redefinir o Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Neste artigo, discutiremos como você pode redefinir facilmente o seu Galaxy Tab S8 com facilidade.

Reinicialização suave do Galaxy Tab S8

Você pode redefinir seu Samsung Galaxy Tab S8 de algumas maneiras diferentes, dependendo do que deseja realizar. Se tudo o que você deseja fazer é atualizar seu tablet ou corrigir alguns problemas menores, uma reinicialização por software pode ser tudo o que você precisa. Isso reiniciará seu dispositivo e removerá todos os arquivos temporários que estão causando problemas.

A reinicialização suave (ou reinicialização) corrige pequenos problemas que você pode enfrentar com o Galaxy Tab S8. Isso não limpará os dados do seu Galaxy Tab S8, mas corrigirá pequenos problemas que você enfrenta com ele. Para redefinir suavemente o Galaxy Tab S8, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Ligar + Diminuir Volume chave juntos.

Continue segurando as teclas até que o Menu de energia aparece e, em seguida, toque no Desligar Botão. Toque em Desligar novamente para confirmar o desligamento do dispositivo.

Quando o telefone estiver completamente desligado, pressione e segure o botão Tecla liga/desliga para ligar o seu dispositivo.

Reinicialização total do Galaxy Tab S8

Se o problema não for resolvido com a reinicialização suave do Tab S8, uma reinicialização total é outra opção. Para redefinir o Tab S8, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Tecla Liga/Desliga + Tecla Diminuir Volume juntos por 10 segundos até o tablet desligar.

Agora continue segurando as duas teclas até que o logotipo da Samsung apareça.

Quando o logotipo da Samsung aparecer, solte o botão Chave liga/desliga e continue segurando o Tecla de volume.

Isso redefinirá seu Galaxy Tab S8 com força.

Redefinição de fábrica Galaxy Tab S8

O reset de fábrica é diferente do soft reset e hard reset. Ele exclui todos os dados do seu telefone e os define com as configurações de fábrica. Para redefinir o Galaxy Tab S8 de fábrica, siga as etapas abaixo-

Abra o aplicativo Configurações no Gaveta de aplicativos do seu Galaxy Tab S8 .

Dirija-se ao Administração Geral seção do painel do lado esquerdo no aplicativo Configurações.

Aqui, toque em Redefinir e depois toque em Redefinição de dados de fábrica.

Agora, toque novamente em Redefinir, e você será solicitado a inserir sua senha ou o PIN que você definiu para redefinir o dispositivo de fábrica.

Palavras finais

Aí está! Essas são as duas maneiras diferentes de redefina seu Samsung Galaxy Tab S8. Se você estiver tendo problemas menores com seu tablet, uma reinicialização por software deve resolver o problema. No entanto, se você deseja redefinir seu tablet para as configurações de fábrica, será necessário realizar uma reinicialização total. Certifique-se de fazer backup de seus dados antes de realizar uma reinicialização total, pois isso excluirá todas as suas informações.

ARTIGOS RELACIONADOS: