Ex-prefeito da Barra de São Miguel será Ministro do Turismo por dois dias

O ex-prefeito da Barra de São Miguel, litoral sul alagoano, José Medeiros Nicolau, o Zezeco, foi nomeado o novo Ministro do Turismo por um prazo de dois dias, em período de ausência do titular Carlos Brito. A portaria do Ministério, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), foi publicada nesta segunda-feira (06).

Zezeco fica à frente do ministério na quarta e quinta-feira, dias 08 e 09 de junho. O ex-prefeito da Barra esteve envolvido em uma polêmica no ministério em fevereiro deste ano, quando solicitou regime de home office para trabalhar, mas teve imagens publicadas fazendo turismo nos Alpes suíços.

Na época, além de não reprovar o comportamento de Zezeco, o ministério ainda lhe promoveu, aumentando seu salário em cerca de 3 mil reais.

Desde então, o ex-prefeito adotou uma postura discreta em suas funções no ministério, sendo “premiado” agora com sua indicação ao cargo se ministro substituto, mesmo que por dois dias.

Com informações 7 Segundos