Governador Paulo Dantas anuncia duplicação da AL 101 Sul até a Barra de São Miguel durante evento em Penedo

O Governador Paulo Dantas vai fazer a duplicação da rodovia AL 101 Sul até Barra de São Miguel, investimento anunciado durante evento realizado em Penedo, onde uma multidão o recebeu no Complexo Esportivo e Educacional Moacir Andrade, o antigo Ginásio do Sesi.

Ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes, Paulo Dantas assinou a ordem de serviço da primeira etapa da obra que se estende até Piaçabuçu e também vai recuperar os danos causados pelas chuvas nesse trecho das cidades ribeirinhas.

Junto com a duplicação da AL 101 Sul, o prefeito Ronaldo Lopes conseguiu viabilizar a construção da Avenida São Francisco, acesso rápido entre a via litorânea e a AL 110, rota principal para Agreste, com trecho da pavimentação na comunidade Cooperativa 1.

Mobilidade urbana

Outra ação promovida por Paulo Dantas é a ampliação de ruas com drenagem e asfalto em Penedo. São mais 16 quilômetros do investimento que melhora a qualidade de vida das pessoas de forma significativa, trabalho iniciado pelo ex-governador Renan Filho.

A ampliação de ruas asfaltadas e com escoamento de água das chuvas será feita em ruas dos bairros Santa Isabel (Cacimbinhas), Santo Antônio (Barro Vermelho), Raimundo Marinho e centro da cidade.

Nos mandatos de Renan Filho, Penedo ganhou 10 km dessa modalidade do Programa Pró-Estradas, além de investimentos em educação, segurança pública, saúde, turismo e rodovias.

Vida Nova nas Grotas

Paulo Dantas assinou também a ordem de serviço do Vida Nova nas Grotas, programa apoiado pela ONU que promoverá melhorias em mobilidade urbana nas comunidades Castro Alves (Bititinga), Barro Vermelho e Senhor do Bonfim (Oiteiro).

Serão instaladas escadarias e corrimões em áreas de difícil acesso, em paralelo com iniciativas para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda, famílias que têm atenção especial do Governador de Alagoas e do Prefeito de Penedo.

A parceria entre os gestores gera mais um benefício de amplo alcance social: uma nova escola pública. Com recursos do governo estadual, a Prefeitura de Penedo vai erguer a Escola Municipal Santa Luzia na área do antigo CAIC.

Apenas o ginásio de esportes será preservado para a obra que atenderá principalmente crianças e adolescentes que residem no Barro Duro, Loteamento Vitória e COHAB, com 20 salas de aula, auditório, biblioteca, cozinha, refeitório e laboratório de informática.

Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes

A área de saúde pública em Penedo também avança com Paulo Dantas no governo. Ele assinou a ordem de serviço para conclusão do Complexo de Saúde Dr. Hélio Nogueira Lopes, espaço que vai reunir todas as especialidades médicas e odontológicas ofertadas para usuários do SUS por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O investimento iniciado durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, com a compra do imóvel onde funcionou o Semep para instalar a UTI que foi remanejada para a Santa Casa de Penedo, terá ainda o Centro de Saúde da Mulher, central de esterilização de material e equipamentos e o novo Laboratório de Análises Clínicas do município.

Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência

O ex-prefeito Március Beltrão prestigiou a agenda de trabalho que reuniu ainda deputados, representantes dos municípios da região, secretários estaduais e municipais, lideranças políticas e vereadores.

Em seu pronunciamento, Marcius parabenizou a implantação de políticas públicas sociais em Penedo, referindo-se aos Programas Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência, lançados por Ronaldo Lopes e com entrega simbólica do cartão que amplia a distribuição de renda no município e faz circular mais recursos no comércio.

“Com o Mesa Cheia, nós estamos atendendo as três mil famílias penedenses em situação de vulnerabilidade social que não recebem nenhum tipo de auxílio federal, apesar de estarem no Cadastro Único”, explica Ronaldo Lopes, frisando ainda o apoio para a Educação de Jovens e Adultos.

“Nós temos mais de 460 pessoas matriculadas em turmas da EJA ofertadas pelo município este ano e decidimos ofertar esse incentivo que exige assiduidade nas aulas. Também incluímos o ensino de informática, de forma prática, trazendo inclusive o pessoal da zona rural para aprender em nossos laboratórios nas escolas maiores”, explica o Prefeito de Penedo.

Auxílio Chuvas e recuperação de casas

As ações direcionadas aos que mais precisam do poder público também incluem famílias afetadas pelas fortes chuvas em Penedo e outros municípios alagoanos. O Auxílio Chuvas criado por Paulo Dantas terá sua primeira parcela paga nesta segunda-feira, 13, repasse de quinhentos reais do total de dois mil reais.

O governador de Alagoas também determinou a distribuição de cestas básicas que chegam para famílias afetadas pelo desastre natural. E para reparar os danos causados, Paulo Dantas destinou verba para recuperar 300 casas afetadas pelas chuvas em Penedo, além de construir 12 imóveis, em substituição às casas de taipa.

“Nós vamos estar sempre próximos de vocês para que os serviços cheguem justamente para as pessoas que mais precisam”, afirmou Paulo Dantas, sob aplausos do público.

Ainda no campo da ação social, o deputado federal Marx eltrão anunciou verba parlamentar no valor de dois milhões de reais para Penedo, elogiando o Prefeito Ronaldo Lopes por conduzir a administração do município de forma séria e competente.

