Operação em Penedo, Piaçabuçu e Feliz Deserto visa cumprir 7 mandados de busca e apreensão

Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) coordena uma operação integrada entre as Polícias Civil e Militar, 11º Batalhão, com objetivo de desarticular organização criminosa de tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

Com a participação do 11º Batalhão de Polícia Militar, e guarnições de apoio do Canil e Tigre, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Penedo, Piaçabuçu e Feliz Deserto. Até o momento 3 pessoas foram conduzidas até a delegacia, um deles menor de idade

A operação, com execução sob o comando do Tenente Cel Wagner Coutinho é um trabalho conjunto entre a Divisão Especial de Investigações e Capturas (DEIC), Polícia Civil, e o 11⁰ batalhão da Polícia Militar e o serviço de inteligência do 11º Batalhão.

Com base em investigações, a DEIC representou mandados, expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. A operação contou também com a participação do Grupamento aéreo de Arapiraca.

Além das três pessoas presas, uma quantidade de maconha também foi apreendida até o momento.

Por Assessoria