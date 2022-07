Destino Penedo é apresentado para mais uma operadora de turismo do Brasil

Prefeito Ronaldo Lopes, Secretários Jair Galvão e Pedro Soares reuniram-se com o empresário Waldir Santos, representante da CVC Turismo para Alagoas

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes apresentou o Destino Penedo ao diretor executivo da WS Turismo, Waldir Santos, empresário que também é representante da operadora CVC para Alagoas.

O encontro realizado em Maceió nesta segunda-feira, 11, foi assessorado pelos Secretários Jair Galvão (Turismo) e Pedro Soares (Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria).

“Nós fomos alinhar possíveis projetos de venda do Destino Penedo para a operadora CVC, seja como trabalho direcionado para cidades históricas ou programas personalizados para o público regional situado em um raio de aproximadamente 300 quilômetros de Penedo”, explica o gestor do Setur, Jair Galvão.

A opção para o turista utilizar as instalações/serviços dos meios de hospedagem de Penedo, sem fazer o permoite – conhecida day use – também foi debatida durante a agendas de trabalho para divulgação e venda do Destino Penedo.

“Estamos trabalhando para dinamizar a atividade turística em Penedo e o envolvimento de empresas para a formação de parcerias é fundamental para a criação de novas oportunidades para nossa população”, explica Ronaldo Lopes sobre a iniciativa que busca gerar emprego e renda.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP