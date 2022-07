Diferenças entre os jogos de cassino online e os jogos de cassino real

Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é possível fazer muita coisa desde o conforto do lar, como estudar, trabalhar e também apostar em dinheiro real! Os jogos dos cassinos online se popularizaram muito entre aqueles que adoram os jogos de azar.

A roleta, o blackjack e também os slots online são alguns dos jogos que proporcionam muito entretenimento e diversão. Milhões de pessoas nos mais diversos lugares do mundo têm, atualmente, a possibilidade de jogar e apostar a qualquer momento desde o próprio lar.

Os cassinos online propiciam essa possibilidade desde o final do século XX; no entanto, muitos jogadores ainda preferem fazer as suas apostinhas em um cassino real, físico, sentados numa mesa e sentindo a adrenalina no ar.

O nascimento do cassino online

Foi no ano de 1996 que surgiu o primeiro cassino online, oferecendo aos jogadores os pagamentos automatizados. Com a tecnologia avançando, a popularidade destes cassinos foi aumentando e as suas páginas web foram se tornando cada vez mais seguras, confiáveis e eficientes.

Com uma grande variedade de jogos, como o pôquer, roleta e blackjack, os cassinos online procuram atrair a atenção de jogadores que preferem ficar em casa se divertindo sozinhos ou na companhia de familiares ou amigos.

Acontece que na atualidade, é possível fazer apostinhas de maneira online, tendo as mesmas sensações de um cassino real. Isso é excelente para aqueles que desejam viver a experiência de jogar em um cassino sentando numa mesa e apostando. Como isso nem sempre é possível, a possibilidade de jogar online é fantástica.

Quais são as diferenças entre os dois tipos de cassinos?

Aquelas pessoas que são apaixonadas pelos jogos do cassino online, geralmente começaram a jogar e apostar em um cassino real, tradicional. No entanto, existem diferenças entre estes dois tipos de cassinos que fazem com que alguns escolham jogar em um cassino real, e outros prefiram fazer as suas apostas em um cassino online.

A praticidade é uma das grandes diferenças. Os cassinos online oferecem a praticidade de poderem ser acessados em qualquer momento e em qualquer lugar pelo jogador. Só basta ele ter um computador, um notebook, tablet ou smartphone, e conexão com a internet.

No caso dos cassinos reais, o jogador tem que ir até o lugar físico do cassino para poder ter a possibilidade de jogar e fazer as suas apostas.

Ambos os cassinos, online e real, podem oferecer certo tipo de risco. Por exemplo: em um cassino físico, a pessoa que vai jogar leva consigo as fichas reais. Estas fichas possuem valor em dinheiro dentro do cassino, motivo pelo qual o jogador pode correr o risco de furto dessas fichas.

No caso do cassino online, o apostador pode estar sujeito a uma fraude ou golpe digital. Isso pode acontecer em cassinos sem a licença de uma instituição reguladora reconhecida.

Por esse motivo, em ambos os casos, os jogadores têm que prestar muita atenção e ter precaução para evitar uma situação dessa.

A diversão que um jogador obtém em um cassino vai de mãos dadas à experiência. Em um cassino real, o ambiente, os crupiês e todas as atrações são o destaque que dá toda a popularidade que os cassinos possuem hoje.

Em um cassino online ao vivo, os jogadores podem ter a experiência de um cassino real através da transmissão ao vivo, com os crupiês reais que gerenciam os jogos. É o mais parecido a um cassino real, embora a experiência não seja a mesma.

Deste modo, tomando conhecimento destas diferenças, é possível afirmas que o cassino real e o cassino físico acabam se complementando. E um fato importante: o cassino online adquiriu maior importância e popularidade durante a quarentena imposta pela pandemia, pois os cassinos reais, físicos, permaneceram fechados e os cassinos online permitiram que as pessoas pudessem continuar se divertindo e apostando.

Os jogos do cassino online

Depois de escolher o sitio de um cassino online seguro e confiável, o jogador deve criar uma conta, pegar os bônus de boas-vindas que o cassino oferece e escolher o jogo. É como ter um cassino em casa! Só tem que ter conexão com a internet e um bom dispositivo para jogar na hora que quiser.

Os jogos de cassino ao vivo se tornaram muito populares. Eles produzem a sensação de estar em uma sala de um cassino real, oferecendo então uma experiência mais realista. Jogar em um cassino online ao vivo é jogar de um modo mais direto.

Como acontece isso? É simples: o jogador entra em uma sala de jogo, vendo os seus rivais por um vídeo ao vivo. O crupiê é real, ele está de verdade ali, nesse momento, exatamente do mesmo jeito que em um cassino tradicional.

Então, em um cassino online ao vivo, tudo se torna real: o crupiê, os jogadores rivais, as salas de verdade. Esse tipo de experiência acaba sendo um dos maiores atrativos dos cassinos online ao vivo.

Definitivamente os jogadores podem interagir desde os seus lares com total conforto e segurança quanto ao movimento de dinheiro por conta das suas apostas.

Entre os jogos mais acessados pelos jogadores estão: