Prefeito Ronaldo Lopes confirma apoio ao candidato a deputado federal Luciano Amaral

Ronaldo Lopes apoiaria o ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, mas com a desistência anunciou o nome de Luciano Amaral com seu candidato a deputado federal.

Defensor do Municipalismo, formado em direito, Luciano Amaral será o candidato a deputado federal pelo prefeito da cidade de Penedo, Ronaldo Pereira Lopes. O anúncio aconteceu por meio das redes sociais do pretendente a uma cadeira na Câmara Federal e também do gestor municipal da cidade penedense.

“Pessoal, com a desistência da candidatura a Deputado Federal do ex-prefeito Marcius Beltrão, que contava com o meu apoio, quero anunciar a vocês que caminharei junto com o candidato a Deputado Federal Luciano Amaral. Ele será, com certeza, um grande parceiro para o desenvolvimento de Penedo e de todo o Baixo São Francisco. Estamos juntos @lucianoamaralfilho 🤝” disse o prefeito de Penedo utilizando seu Instagram pessoal.

Luciano também declarou apoio a Guilherme Lopes, para deputado estadual, além é claro de tecer elogios a Ronaldo Lopes:

Que felicidade poder contar com o apoio do meu amigo, prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes (@ronaldoplopes)! 🤩🫶🏽

“Com o futuro deputado estadual, Guilherme Lopes (@guilhermer.lopes), vamos trabalhar muito para levar melhorias e desenvolvimento para essa linda cidade histórica. Vamos juntos !” finalizou Luciano Amaral.