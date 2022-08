Prefeitura de Penedo e Conisul se empenham para manter distribuição de medicamentos

Coordenador da Assistência Farmacêutica da SEMS concede entrevista sobre o tema

Secom PMP com Assessoria

A distribuição de medicamentos e correlatos para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Penedo continua assegurada e em melhor situação do que a maioria dos municípios alagoanos.

As estratégias utilizadas para manter o serviço foram esclarecidas pelo Coordenador da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), Ângelo Mendes, durante entrevista ao programa Canal do Povo, veiculado na Rádio Penedo FM nesta quarta-feira, 17.

Ele informou a realização de compras emergenciais pelo município para suprir itens em falta, providência do governo Ronaldo Lopes para superar questões como desistência de empresa fornecedora ou escassez do produto no mercado.

Ângelo Mendes ressaltou ainda a importância da parceria com o CONISUL (Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas) parceiro nos processos relacionados com a prestação de serviços na área da saúde, para Penedo e demais municípios consorciados.

O trabalho responsável e a atenção que têm com a população de Penedo garantem a assistência à população usuária do SUS, conforme informou o coordenador da SEMS ao radialista Peterson Almeida.

Ângelo Mendes informou que não há falta empenho do governo Ronaldo Lopes e do Conisul para resolver os problemas que surgem, mas existem fatores que se sobrepõem aos processos de compra das prefeituras, situação que ocorre em todo o país.

“Cerca de 80% dos municípios brasileiros estão sofrendo com a falta de medicamentos, mas em Penedo, a escassez é de alguns itens pontuais, a exemplo de Clonazepam 2mg e o AAS 100mg”, esclarece o Coordenador da Assistência Farmacêutica da SEMS, com previsão de chegada do Clonazepam para os próximos 20 dias.

Outra questão esclarecida refere-se à distribuição do colírio para controle do glaucoma, com apenas um item dos quatro em falta, sendo que todos são de responsabilidade do governo estadual.

A Coordenação de Assistência Farmacêutica iniciou o Programa Penedo Cuida, idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para levar fraldas e medicamentos às pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção, pacientes identificados entre os usuários da Farmácia de Crônicos da Secretaria de Saúde de Penedo.

Por Secom PMP com Assessoria da Assistência Farmacêutica da SEMS