Merendeira de escola da Prefeitura de Penedo vence etapa regional do concurso promovido pelo Sebrae Alagoas

Secom PMP

Um saboroso filé de tilápia com molho de tamarindo e purê de batata doce representará Penedo na grande final do Concurso de Merendeiras promovido pelo Sebrae Alagoas.

O prato selecionado na etapa realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) também ganhou o primeiro lugar na fase regional do concurso, realizada nessa segunda-feira, 24, em Arapiraca.

A receita vencedora é preparada pela merendeira Augusta Márcia e sua auxiliar Mikaely Renata, ambas da Escola Municipal Santa Cândida, situada no povoado Palmeira Alta.

No dia 26 de novembro, a receita será uma das cinco analisadas na finalíssima do concurso que envolve os 21 municípios alagoanos do Programa Cidades Empreendedoras.

Além da premiação já conquistada na etapa municipal, a receita vencedora do Concurso de Merendeiras leva cinco mil reais, além de voucher do Senac para nutricionista e merendeira no valor de mil reais.

Também há premiação com dinheiro e voucher para a segunda e terceira colocadas.

A avaliação da receita considera o uso de alimentos regionais e da agricultura familiar local, a presença de alimentos in natura ou minimamente processados, além da ausência de alimentos processados e ultraprocessados e a possibilidade de replicação da receita.

O Concurso de Merendeiras é promovido pelo Sebrae Alagoas, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Alimentos e Territórios) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/AL).