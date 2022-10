Os 50 melhores defensores do FIFA 23 (CB, LB, RWB, RB, LWB)

Se você quer gol no FIFA 23, você não precisa apenas de atacantes em seu time, mas também precisa de um zagueiro para ficar lado a lado com os atacantes. Um defensor é uma pessoa que se destaca em campo e é responsável por parar os ataques durante o jogo. Isso impede que a equipe adversária marque.

O FIFA 23 foi lançado recentemente e, desde o seu lançamento, houve muita confusão sobre ele. Se você está lendo este artigo, provavelmente está procurando o melhores zagueiros do FIFA 23. Não se preocupe; este artigo co Este jogo foi publicado como Electronics Arts. Neste jogo, os jogadores têm que se concentrar na posição do futebol.

Melhores Defensores do FIFA 23 – Defesa Central, Lateral Esquerdo, Lateral Direito, Lateral Esquerdo, Lateral Direito

Aqui, você encontrará uma lista dos melhores zagueiros do FIFA 23.

Os melhores defensores do FIFA 23

Existem cinco posições para os defensores no FIFA 23: zagueiro, lateral-esquerdo, lateral-direito, lateral-esquerdo e lateral-direito. Abaixo está o lista dos melhores defensores de todas essas categorias no FIFA 23.

Melhores zagueiros CB no FIFA 23

Abaixo está uma lista dos melhores zagueiros centrais do FIFA 23-

Virgil Van Dijk – 90 (Liverpool)

Marquinhos – 88 (Paris Saint-Germain)

Ruben Dias – 88 (Manchester City)

Antonio Rudiger – 87 (Real Madrid)

Kalidou Koulibaly – 87 (Chelsea)

Thiago Silva – 86 (Chelsea)

David Alaba – 86 (Inter de Milão)

Milan Skriniar – 86 (Inter de Milão)

Niklas Sule – 85 (Borussia Dortmund)

Aymeric Laporte – 86 (Manchester City)

Os melhores defesas-esquerdos do FIFA 23

Abaixo está uma lista dos melhores defensores LB no FIFA 23-

João Cancelo – 88 (Manchester City)

Andrew Robertson – 87 (Liverpool)

Theo Hernandez – 85 (AC Milan)

Jordi Alba – 85 (Barcelona)

Marcos Acuña – 85 (Sevilla)

Alphonso Davies – 84 (Bayern Munique)

Ferland Mendy – 83 (Real Madrid)

Yuri Berchiche – 82 (Sevilha)

Grimaldo – 82 (Benfica)

Lucas Digne – 82 (Aston Villa)

Melhores defesas laterais direitas em FIFA 23

Dada a seguir está uma lista dos melhores defensores de RB no FIFA 23-

Achraf Hakimi – 84 (Paris Saint-Germain)

Carvajal – 84 (Real Madrid)

Ricardo Pereira – 83 (Leicester City)

Jesus Navas – 83 (Sevilha)

Giovannidi Lorenzo – 82 (Juventus)

Noussair Mazraoui – 82 (Bayern Munique)

Kieran Trippier – 84 (Newcastle United)

Trent Alexander-Arnold – 87 (Liverpool)

Kyle Walker – 85 (Manchester City)

Juan Cuadrado – 83 (Juventus)

Melhores defensores LWB em FIFA 23

Dada a seguir está uma lista dos melhores defensores LWB no FIFA 23-

Angelino – 83 (Hoffenheim)

Jonny – 79 (Wolverhampton Wanderers)

Federico Dimarco – 78 (Inter de Milão)

Ben Chilwell – 82 (Chelsea)

David Raum – 81 (RB Leipzig)

Robin Gosens – 82 (Inter de Milão)

Leonardo Spinazzola – 82 (Roma)

Reguilon – 80 (Atlético Madrid)

Davide Zappacosta – 79 (Atalanta)

Iago – 77 (Augsburgo)

Melhores Defensores RWB em FIFA 23

Dada a seguir está uma lista dos melhores defensores RWB no FIFA 23-

Reece James – 84 (Chelsea)

Hans Hateboer – 80 (Atalanta)

Jonathan Clauss – 80 (Marselha)

Rick Karsdorp – 80 (Roma)

Denzel Dumfries – 82 (Entr Milão)

Pedro Porro – 81 (Sporting CP)

Nordi Nukiele – 79 (Paris Saint-Germain)

Nelson Semedo – 80 (Wolverhampton Wanderers)

Matteo Darmian – 80 (Inter de Milão)

Marco Davide Faroni – 78 (Hellas Verona)

Palavras finais

Estes foram os melhores Defensores da Fifa 23 de todas as posições. Se procura os melhores defesas para evitar o ataque da equipa adversária, esta lista irá ajudá-lo a escolher o melhor defesa.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quem é o melhor LB no FIFA 23?

João Cancelo é o melhor defesa-esquerdo, com 88 golos no FIFA 23. Além disso, este jogador conquistou dois títulos da Premier League e uma taça ao serviço do Manchester City.

Quem é o melhor defensor do FIFA 23?

Virgil Van Dijk é um dos melhores defensores do FIFA 23, com uma pontuação de defesa de 91. Além disso, este jogador ganhou muitos títulos, incluindo a Premiership escocesa, a Copa da Liga Escocesa e o Jogador do Ano da UEFA.

