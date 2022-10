Paulo Dantas conseguiu em Penedo 60,26% dos votos para governo do estado

O candidato pelo MDB, Paulo Dantas, teve uma ótima votação na cidade de Penedo. O atual governador e candidato para segundo turno, obteve 60,26%(15.954 votos) na cidade de Penedo.

Rodrigo Cunha, seu oponente no segundo turno, foi o segundo mais votado na cidade, ele ficou com 19,31%(5.113 votos) no município ribeirinho penedense.

O ex-presidente Fernando Collor foi o terceiro mais votado com 14,79%(3.917 votos) e o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, amargou a quarta colocação com apenas 4,70%(1.245 votos).

Cunha e Dantas disputarão a vaga para governador de Alagoas no segundo turno no dia 30 de outubro, onde penedenses votarão apenas para presidente e governador, respectivamente.

Veja votação de outros candidatos a governador em Penedo:

PROFESSOR CICERO ALBUQUERQUE 0,71%(188 votos)

BOMBEIRO LUCIANO FONTES 0,14%(36 votos)

LUCIANO ALMEIDA 0,09%(24 votos)